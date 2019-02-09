Yaşlılık Şurası Yapılacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20-29 Şubat tarihleri arasında Ankara'da "Yaşlılık Şurası " yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20-29 Şubat tarihleri arasında Ankara
'da "Yaşlılık Şurası " yapılacak.
Şurada uluslararası kuruluşlarsın yanı sıra kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya gelerek, yaşlı bireylerin sorunlarını çok taraflı olarak ele almak hedefleniyor.
Ayrıca Şurada aile bağlarının ve kuşaklar arasında ki iletişim ve dayanışmanın güçlenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından " Köprü: Kuşaklararası Dayanışma" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışma iki ana kategoride gerçekleştirilecek. Katılımcılar " Tek Mercek Yansıtma ( SLR) Kategorisi" ve "Akıllı Telefon
Fotoğrafçılığı ( ATF) kategorisinde çekecekleri fotoğraflarla yarışmaya dahil olacaklar. Jürinin sergilenmesine uygun gördüğü fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek olan Yaşlılık Şurasında sergilenecek. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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