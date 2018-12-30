Son Dakika Haberleri: "Yaşlılıkla ilgili yol haritası belirleyeceğiz"

"Yaşlılıkla ilgili yol haritası belirleyeceğiz"

33 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Yaşlılık Şurası"nda, daha aktif ve sağlıklı bir yaşlılık için yol haritası hazırlanacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Yaşlılık Şurası"nda, daha aktif ve sağlıklı bir yaşlılık için yol haritası hazırlanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:35 

Ekonomi
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