"Yaşlılıkla ilgili yol haritası belirleyeceğiz"
33 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Yaşlılık Şurası"nda, daha aktif ve sağlıklı bir yaşlılık için yol haritası hazırlanacak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Yaşlılık Şurası"nda, daha aktif ve sağlıklı bir yaşlılık için yol haritası hazırlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:35
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