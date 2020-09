Yaşlılıktan merdiven çıkamayan köpek 'Efe' için özel kapı yapıldı - Son Dakika

Yaşlılıktan merdiven çıkamayan köpek 'Efe' için özel kapı yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, ilçe sakini Zeynep Berk'in sokaktan sahiplendiği ve yaşlılıktan dolayı merdivenleri çıkamayan köpeği 'Efe' için özel kapı yaptı. Murat Parkı'nda tüm engelli dostları için tasarlanan özel kapıya ise isminin ilham kaynağı olan 'Murat Parkı Efe Kapısı' adı verildi.

Can dostları için önemli projelere imza attığını hatırlatan Beşiktaş Belediyesi, aynı zamanda komşularının evcil hayvanları için de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekti. Akatlar'da yaşayan ilçe sakini Zeynep Berk'in sokaktan sahiplendiği 'Efe' adlı köpek için Murat Parkı'nda özel bir kapı tasarlandı. Yaşlılıktan dolayı arka ayaklarında sorun olan ve merdivenleri çıkamayan 'Efe', Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 'Efe' ve engelli can dostları için oluşturduğu kapıyı kullanarak parka giriş çıkış yapabiliyor. Kapıya da böyle bir sıkıntısı olan can dostu Efe'den ilham alınarak 'Murat Parkı Efe Kapısı' ismi verildi.

Çalışmayı sosyal medya hesabından paylaşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da "Komşumuz Zeynep Berk'in sahiplendiği Efe'nin arka bacaklarında yaşadığı sorundan ötürü sokağa çıkmakta zorlandığını öğrendik. Ekiplerimiz, komşularımıza yardımcı olmak için harekete geçtiler. Zeynep Hanım ve Efe artık rahatça sokağa çıkabildikleri için mutluyuz" dedi.