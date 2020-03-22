Yaşlının maden suyu isteğini polis karşıladı - Son Dakika

Yaşlının maden suyu isteğini polis karşıladı

SİVAS'ta koronavirüsle mücadele kapsamında dışarıya çıkamayan Ethem Koçak'ın (68) maden suyu isteğini polis karşıladı

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara dışarı çıkma sınırlandırması getirildi. Sivas'ta dışarı çıkamayan yaşlılar, ihtiyaçlarını Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeye başladı. Kentte Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan evli, 8 çocuk babası Ethem Koçak'ın maden suyu bitti. 112'yi arayan Koçak, evine maden suyu getirilmesini istedi. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri aldıkları maden suyunu Ethem Koçak'ın evine bıraktı.

'SAĞLIK HEPSİNDEN ÖNEMLİ'

Polislere teşekkür eden Ethem Koçak, "Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" dedi.