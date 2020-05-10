Yaşlısı genci çiçeklerini alarak mezarlıklara koştu - Son Dakika

- Yaşlısı genci gülünü alarak mezarlığa annesine koştu

KİLİS - Kilis'te, Anneler günü ile 65 yaş üzerindekilere sokağa çıkma izni verilmesi nedeniyle çiçeklerini alanlar mezarlığa koştu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de Anneler günü nedeniyle anneler yalnız bırakılmadı. Anneler günü ile birlikte 2 aydı evde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izniyle 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, saat 11.00'den sonra aldıkları güller ile Asri Mezarlığında Aile kabristanlarına yatan anneleri ile yakınlarını ziyaret ettiler. Kuran-ı kerim okuyarak mezarlara çiçek eken gül bırakan vatandaşlar, kendilerine 4 saatlik verilen izin nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler. Anneler günü olması nedeniyle asri mezarlıkta yoğunluk yaşandığı, mezar ziyaretlerinde artış yaşandığı gözlendi.