Son Dakika Haberleri: Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Birmingham ayağında birinci oldu
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Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Birmingham ayağında birinci oldu

46 dakika önce

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Birmingham ayağında 400 metre engellide 49.08'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı.

Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Birmingham ayağında birinci oldu, System.String[]
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Birmingham ayağında 400 metre engellide 49.08'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Birmingham Alexander Stadı'nda düzenlenen Elmas Lig'in Birmingham ayağında Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışını 49.08'lik dereceyle birinci bitirdi.
32 yaşındaki milli atlet, böylece 2019 sezonundaki ilk Elmas Lig zaferini elde ederken, Elmas Yarışı sıralamasında da puanını 14'e yükseltti. Copello, bu zaferle birlikte Paris'teki son yarış öncesinde beşinci sıraya çıkarak, Zürih'te sekiz atletin yarışacağı sezon finaline katılma anlamında avantaj elde etti.
Öte yandan Yasmani Copello, 49.08'lik derecesiyle 2019'daki en iyi ikinci derecesini yaptı. Milli atlet bu yılki en iyi derecesini ise yine İngiltere'de yapılan bir başka Elmas Lig etabı olan Londra'da 48.93 ile yapmıştı.


Değerli Taş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
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