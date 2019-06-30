Son Dakika Haberleri: Yasmani Copello, Eugene'de 3. oldu
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Yasmani Copello, Eugene'de 3. oldu

42 dakika önce

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Eugene etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında 3. oldu.

Yasmani Copello, Eugene'de 3. oldu, System.String[]
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Eugene etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında 3. oldu.
ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen organizasyonda piste çıkan Küba asıllı sporcu, 49.37 saniyeyle kendisi adına sezonun en iyi derecesine imza attı ve 3'üncülüğü elde etti.
Ev sahibi ülkeden Rai Benjamin, 47.16'lık derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Britanya Virjin Adaları'ndan Kyron Mcmaster ise 48.94 ile 2'nciliğe ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Değerli Taş, Spor
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