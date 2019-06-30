Yasmani Copello, Eugene'de 3. oldu
42 dakika önce
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Eugene etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında 3. oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Eugene etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında 3. oldu.
ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen organizasyonda piste çıkan Küba
asıllı sporcu, 49.37 saniyeyle kendisi adına sezonun en iyi derecesine imza attı ve 3'üncülüğü elde etti.
Ev sahibi ülkeden Rai Benjamin, 47.16'lık derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Britanya
Virjin Adaları'ndan Kyron Mcmaster ise 48.94 ile 2'nciliğe ulaştı.
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