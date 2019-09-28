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Yasmani copello finalde

1 saat önce

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde yapılan 400 metre engelli yarı finalinde, milli atlet Yasmani Copello üst üste üçüncü kez dünya şampiyonası finaline kaldı.

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Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde yapılan 400 metre engelli yarı finalinde, milli atlet Yasmani Copello üst üste üçüncü kez dünya şampiyonası finaline kaldı.

Milli atlet Yasmani Copello, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez finale kaldı. 32 yaşındaki milli atlet, 400 metre engellinin ilk yarı final serisinde çok iyi bir yarış çıkarırken, finiş çizgisine 48.39 ile geldi. Bu yılki en iyi derecesini koşan Copello, yarışı 48.35 ile ilk sırada noktalayan Brezilyalı Alison Dos Santos'un arkasında ikinci olarak noktaladı.

Yasmani Copello, 2015'te Pekin'de altıncı olmuş, iki yıl önce ise Londra'da gümüş madalya kazanmıştı.

Şampiyonanın sonucu en çok merak yarışlarından olan 400 metre engellinin 30 Eylül Pazartesi akşamı 22.40'ta koşulacak finalinde Yasmani Copello'nun rakipleri şu isimler olacak:

Karsten Warholm (Norveç), Abderrahman Samba (Katar), Rai Benjamin (ABD), Alison Dos Santos (Brezilya), Abdelmalik Lahoulou (Cezayir), TJ Holmes (ABD), Rasmus Magi (Estonya).

Katar, Doha, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:30 Kaynak: DHA
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