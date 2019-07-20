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Yasmani Copello Londra'da 2'nci oldu

1 saat önce

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Avrupa rekorunun kırıldığı Londra Elmas Lig'deki 400 metre engelli yarışında Karsten Warholm'ün ardından 2'nci olurken, bu yılki en iyi derecesini yaptı.

Yasmani Copello Londra'da 2'nci oldu, System.String[]
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Avrupa rekorunun kırıldığı Londra Elmas Lig'deki 400 metre engelli yarışında Karsten Warholm'ün ardından 2'nci olurken, bu yılki en iyi derecesini yaptı.
Dünya 2'ncisi ve Olimpiyat 3'üncüsü atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide Londra Elmas Lig müsabakasına katılırken, müsabakayı 2'nci sırada tamamladı. Dünya şampiyonu Norveçli Karsten Warholm'ün 47.12'lik derece ile Avrupa rekoruna imza attığı yarışta Copello 48.93 ile 2'nci sırayı aldı. 32 yaşındaki Yasmani, böylece bu yılki 49.37'lik derecesini 49 saniyenin altına indirdi.
İki günlük Londra Elmas Lig programında yer alan ancak Elmas Yarışı'na puan vermeyen bu yarışta üçüncülük 49.18 ile ABD'li Amere Lattin'in oldu.


Değerli Taş, Avrupa, Londra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:21 Kaynak: DHA
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