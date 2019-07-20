Son Dakika Haberleri: Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu
Son Dakika Spor Haber

Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu

1 saat önce

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Londra etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında ikincilik elde etti.

Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu, System.String[]
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Londra etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında ikincilik elde etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonda piste çıkan 32 yaşındaki Küba asıllı sporcu, 48.93'lük süresiyle kendi adına sezonun en iyi derecesine imza attı ve ikincilik elde etti.

Norveçli Karsten Warholm, 47.12'lik derecesiyle organizasyon rekoru kırarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti. ABD'li Amere Lattin ise 49.18 ile üçüncü sırada yer aldı.
Değerli Taş, Londra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak düğününde kavga çıktı! Bir çocuk öldü ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 19:04:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]