Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu
1 saat önce
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Londra etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında ikincilik elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Londra
etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında ikincilik elde etti. İngiltere
'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonda piste çıkan 32 yaşındaki Küba
asıllı sporcu, 48.93'lük süresiyle kendi adına sezonun en iyi derecesine imza attı ve ikincilik elde etti.
Norveçli Karsten Warholm, 47.12'lik derecesiyle organizasyon rekoru kırarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti. ABD'li Amere Lattin ise 49.18 ile üçüncü sırada yer aldı.
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