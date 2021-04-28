Ünlü oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil, gönlünü basketbolcu Can Korkmaz'a kaptırdı. Aşkı, 25 yaşındaki genç kızın yanlışlıkla paylaştığı video ortaya çıkardı.

BİRLİKTELİKLERİNİ BÖYLE ELE VERDİLER

25 yaşındaki güzel, önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden bir erkeğin kolunun göründüğü manzara videosunu paylaşıp sildi. Aynı manzaradan ve aynı açıdan paylaşım yapan basketbolcu Can Korkmaz, Yasmin Erbil ile olan gizli birlikteliğini ele verdi.

İkilinin bir anlık dikkatsizliği sürpriz aşkı gün yüzüne çıkardı. (Takvim)

"BENİM İÇİN MÜCADELE EDİLSİN İSTERİM"

Geçtiğimiz haftalarda aşka bakışı üzerine açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil şunları söylemişti:

"Ben çok zor güvenirim ve kimse için mücadele edemem. Benim için mücadele edilsin isterim. Benim büyüdüğüm ortam zaten yanlış. Onun bana emek vermesi lazım. Babam gibi bir erkeği hiç beğenmem. Mesela bir ortamda babam gibi çok karizmatik, esprili, masadaki herkesin onunla ilgilendiği bir tip varsa ben hiç ona bakmam. Onunla ancak arkadaş olurum. Daha ağırlığı olan, ilgisini hemen belli etmeyen, ağırbaşlı ve güçlü erkeklerden hoşlanıyorum."