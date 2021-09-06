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Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi - Son Dakika

Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi

06.09.2021 23:57

Yasak Elma'nın yeni sezonunda yer alacak olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, karavanından paylaştığı pozlarla adeta hayranlarını büyüledi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği yatak pozuyla olay yaratan ünlü isim, bu kez karavandan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyülemeyi başardı.

Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi

YASAK ELMA'NIN YENİ SEZONUNDA YER ALACAK

Televizyonun en çok izlenen dizilerinden biri olan "Yasak Elma"nın yeni sezonunda rol alacak Yasmin Erbil, çekimler devam ederken setteki karavanından fotoğraflar paylaştı.

Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi

KARAVANDAN PAYLAŞTIĞI POZLARLA BEĞENİ ALDI

Kısa zamanda çok sayıda beğeni alan 25 yaşındaki ünlü isim, fotoğrafın altına ise "Karavan fotoğrafı da geldiğine göre..." notunu düştü. Ünlü manken Nergis Kumbasar ve sunucu Cansu Canan da alevli emoji kullanarak yorum yaptılar.

Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi
Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi

Yasmin Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi - Son Dakika Magazin


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