Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi - Son Dakika

Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi

22.04.2021 12:49
Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi, System.String[]

Malatya'nın yöresel tatlarından yassı kadayıf, bu yıl da Ramazan'ın en çok tercih edilen tatlısı oldu.

Malatya'nın yöresel tatlarından yassı kadayıf, bu yıl da Ramazan'ın en çok tercih edilen tatlısı oldu.

Malatya'da Ramazan ayında iftardan sonra en çok tüketilen tatlılar arasında yöresel tatlardan olan kadayıf ilk sırada yer alıyor. Gün boyu oruç tutan vatandaşlar, iftar sonrasında tatlı olarak yassı kadayıfı tercih ediyor. Malatya'da yassı kadayıflar, tercihe göre Antep fıstıklı, cevizli veya kaymaklı olarak satılıyor.

Tatlıcı esnafı Mehmet Emin Doğan, "Virüsten dolayı daha yoğunluk var. Çünkü hafta sonları sokağa çıkmanın yasak olması da yoğunluğun etkenlerinden. Özellikle Cuma günleri satışımız daha fazla oluyor" dedi.

Cevizli yassı kadayıfın kilosunu 14 liradan sattıklarını söyleyen Doğan, herkesin bütçesine uygun olduğunu belirtti. Yassı kadayıfın fiyatı içine konulan malzemeye göre değişiyor.

Pandemi kurallarına uyduklarına dikkat çeken Doğan, "İş yerinin içerisine kimseyi almıyoruz. Mesafemize, maskemize ve temizliğimize dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'da 15 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyen tatlıcı esnafı Ali Sakan ise "Fiyatlar geçen sene ile enflasyona orantılı olarak arttı" dedi. Korona virüs salgını sürecinde gece tek kişi çalışıp, iftara bir saat kala kapattıklarını dile getiren Sakan, "Salgın kurallarına uyuyoruz. Temizliğe, mesafeye, ve maskeye dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında fazla tüketiliyor"

Bu arada, yassı kadayıf alan vatandaş Remziye Gürbüz de, fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, "Herkes alabilir, fiyatı çok uygun. Özellikle Ramazan ayında yatsı kadayıfı daha çok tüketiyoruz. Hem hafif hem de lezzetli olduğu için fiyat bakımından da uygun olunca almak istedim" dedi. - MALATYA

Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi
Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi
Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi

Mehmet Emin Doğan, Gaziantep, Malatya, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi - Son Dakika


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