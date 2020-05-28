Yassıada belgeseli dünden bugüne tanıklık ediyor - Son Dakika

27 mayıs 1960 darbesi, 60. yılında hazırlanan belgesel ile demokrasi ve özgürlük konusuna dikkat çekiyor. Belgeselin ilk gösterimi de yassıada da yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan yassaı ada gerçekleştirilen düzenlemeyle artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını aldı. Türk demokrasi tarihinde 'kara bir leke' olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesi de 60. yılında demokrasi ve özgürlüklar adası adını alan bu adada hazırlanan belgesel ile gözler önüne seriliyor.

İzleyen belgeselde ayrıva Adnan Menderes'in karar karşısındaki olgun tavrına da şahitlik ediyor.

Yargılamaların yapıldığı müzede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli'ni izledi.

(İHA)