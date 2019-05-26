Yassıada'daki son durum görüntülendi
8 saat önce
"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:42 Kaynak: İHA
"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın incelemelerde bulunacağı adadaki çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın incelemelerde bulunacağı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. 14 Mayıs
2015 tarihinde temeli atılan 18.3 hektarlık Yassıada projesinde, gemilerle taşınan iş makinalarıyla yapılan çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Adadaki çalışmaların sona yaklaştığı öğrenildi. Tasarlanan projeyle Yassıada'da 125 odalı otel, bin 200 kişilik cami, 600 kişilik konferans salonu ve seyir terası bulunuyor. - İSTANBUL
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerle Buluştu: Bir Üye Yanında İki Oy Daha Getirsin Mesele Bitti
Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti