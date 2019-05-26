Son Dakika Haberleri: Yassıada'daki son durum görüntülendi

Yassıada'daki son durum görüntülendi

8 saat önce

"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi.

Yassıada'daki son durum görüntülendi, System.String[]
"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunacağı adadaki çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerde bulunacağı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. 14 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan 18.3 hektarlık Yassıada projesinde, gemilerle taşınan iş makinalarıyla yapılan çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Adadaki çalışmaların sona yaklaştığı öğrenildi. Tasarlanan projeyle Yassıada'da 125 odalı otel, bin 200 kişilik cami, 600 kişilik konferans salonu ve seyir terası bulunuyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:42 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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