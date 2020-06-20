Yassıada ile ilgili kanun teklifi Salı günü Meclis gündeminde - Son Dakika

TBMM Başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından memleketi Tekirdağ'a gelen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesi için tarih verirken, Yassıada ile ilgili teklifin de Salı günü Meclis Genel Kuruluna geleceğini ve teklif ile yaraların sarılmış olacağını belirtti.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına yeniden aday gösterilmesinin ardından memleketi Tekirdağ'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Şentop, ilk ziyaretini Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasına yaptı. Ziyaret sırasında oda üyelerine kısa bir konuşma yapan Şentop, Meclise verilen Yassıada kararlarının yok sayılması ile ilgili kanun teklifine değindi. Şentop, Yassıada teklifinin Salı günü Meclis Genel Kuruluna geleceğini ve teklif ile yaraların sarılmış olacağını belirtti.



Meclis Başkanlığı seçim sürecine de değinen Şentop, "Seçim süreci bu kez biraz daha hızlı ilerledi ve adaylığımız ilan edildi" dedi. Şentop, adaylığının açıklanması ile hem Türkiye'den hem de memleketi Tekirdağ'dan kendisine gösterilen ilgi nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.



TBMM Başkanı Şentop, daha sonra yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Şentop, "Bitmesi için gayret gösterilmişti. Haziran'da bitirilip faaliyete geçirilecekti ama salgın dolayısıyla çalışmalar yavaşladı. İnşallah 15 Eylül'de devreye alınacak. Tekirdağımız için büyük bir ihtiyaç. Üç farklı binada hastane hizmeti veriliyor. Bu hastanelerin bir araya getirilmesi hem de modernizasyonu, yeni cihazların getirilmesi, şu anda bulunmayan birimlerin açılması suretiyle 480'di, şimdi 566 yataklı hastane olarak 15 Eylül'den itibaren Tekirdağlı vatandaşlara hizmet verecek. Biz de bu çalışmaları görmek için ziyaret ettik. Çalışmalar iyi gidiyor. Bir aksaklık olmayacak. İnşallah 15 Eylül'de devreye alacağız" dedi.



Meclis Başkanlığı adaylığı hakkında da konuşan Şentop, "Meclis Başkanlığı resmi süreç henüz başlamadı. 2 Temmuz itibarı ile resmi takvim başlayacak. Dün itibarıyla planladığımız takvim başlayınca adaylık başvurusunu yapmak şeklinde. Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ