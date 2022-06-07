Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu

07.06.2022 12:17
Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu

Yassıada mağduru Adalet Partisi milletvekillerinden Ali Saim Kaymak'ın kullandığı 47 yaşındaki klasik araç, Sivas'ta satışa sunuldu.

Yassıada mağduru Adalet Partisi milletvekillerinden Ali Saim Kaymak'ın kullandığı 47 yaşındaki klasik araç, Sivas'ta satışa sunuldu. Tamamen orijinal olan 1975 model aracı 2022 model araç bedeli isteniyor.

Marka ismini Kızılderili Şefi Pontiac Obwandiyag'dan alan klasik otomobil, orijinalliği ile dikkat çekiyor. Tamamen orijinalliği ile korunarak günümüze ulaşan araç, Yassıada mağdurlarından olan eski Adalet Partisi Konya Milletvekili Ali Saim Kaymak tarafından Türkiye'ye getirildi. Kaymak, Chicago'da üniversite öğrenimini sürdürürken satın aldığı otomobilini eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye'ye getirdi. Otomobil vekilin vefatının ardından çocukları tarafından kapalı garajda tutuldu.

Aracın varlığından haberdar olan Sivaslı klasik araç tutkunu Burak Kaplan, geçtiğimiz yıllarda aracı satın aldı. Fabrikadan çıktığı gün kadar orijinal olan ve tüm evrakları bulunan araç şimdilerde yeni sahibini bekliyor. Klasik aracı satışa çıkartan Kaplan, klasik araç tutkunları için hazine olarak nitelendirdiği araca 865 bin TL istiyor.

İLK GÜNKÜ EVRAKLARI DURUYOR

Kaplan, aracın eski sahibi tarafından yurt dışından getirildiğini vurgulayarak, "Bu araç Pontiac Grand Lemans, 1975 model. İlk sahibinden, ilk plaka, ilk ruhsatlarına kadar her şeyi mevcut. Tamamen fabrikasyon 8 otomatik bir araç. Her şey fabrikadan çıktığı gibi. Bu eski bir Konya Milletvekilinin arabası. 1975 yılında Chicago'da okuduğu üniversiteden mezun olduğu zaman bu aracı alıp Türkiye'ye getiriyor. Bir müddet bindikten sonra vefat ediyor. Bunu garaja çekip bu şekilde muhafaza ediyorlar. Biz bu tür araçlara merakımız olduğu için araştırmalarımız sonucunda böyle bir araç olduğunu öğreniyoruz ve gidip bakıp garajından çıkartıyoruz" dedi.

GÖRENLER GEÇMİŞE GİDİYOR

Kaplan, babasından etkilenerek klasik araçlara merak saldığını ifade ederek, "Bizde onlardan gördüğümüz kadarıyla böyle araçları alıp, muhafaza edip, vitrinimizde sergiliyoruz. İnsanlar bu aracı görünce geçmişe dönüyor, yüzlerinde bir tebessüm oluyor. Araç hakkında baya övgü alıyoruz. O dönemde ki zamanlara gidiyorlar. Bir nevi insanları geçmişe götürüyoruz. Mümkün olduğunca dışarı çıkartmamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"BÖYLESİ YURT DIŞINDA BİLE YOK"

Kaplan, aracın aynı orijinallikte başka bir benzerinin bulunmadığını söyleyerek, "Biz araştırdık, yurt dışında bile bu orijinallikte bir Pontiac yok. Bizde bu şekilde bu güne kadar muhafaza ettik. Orijinal kilometresi 75 binde. İlk sahibi vefat ettikten sonra daha fazla binen olmamış. İlk aldığımızda araç garajda baya tozlanmış ve kirlenmişti. Kayıp bir hazineydi bizde bu kayıp hazineyi bulup çıkarttık. Şu an çalışır yürür vaziyette muayenesi var" diye konuştu.

FİYATI 865 BİN LİRA

Kaplan, otomobilin emsalsiz olduğunu söyleyerek, "Ayda bir hava güzel olursa bir tur atıyoruz. Daha önce satılığa çıkartmadığımız için görenler fiyatını ve satılık olup olmadığını soruyorlardı. O zamanlar satmıyorduk, şu an için satılığa çıkarıyoruz. Türkiye'de birçok insanın klasik tutkusu vardır. Bu araçlar emsalsiz olduğu için satılığa koyduktan sonra birkaç gün içerisinde el değiştirebiliyor. Gereken ilgiyi şefkati gösterebilecek biri olması bizim tercihimiz. Şu an 865 bin lira olarak düşünüyoruz. İleride ne olur bilemiyorum, fiyatlara göre oynama olabilir" ifadelerini kullandı.

(Volkan Kaplan - Mustafa Kurtulan - İHA)

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu
Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu
Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu
Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu
Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu
Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu

YORUMLAR
500
Yassıada mağduru milletvekilinin 1975 model otomobili satışa sunuldu... Fiyatı dudak uçuklatıyor Yassıada mağduru milletvekilinin 1975 model otomobili satışa sunuldu... Fiyatı dudak uçuklatıyor Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası Ordu'da trafik denetimleri Ordu'da trafik denetimleri
Kaynak: İHA

Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:34:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement