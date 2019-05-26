Son Dakika Haberleri: Yassıada'nın geçmişten günümüze tanıtım videosu

Yassıada'nın geçmişten günümüze tanıtım videosu

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinin geçmişten günümüze tanıtım videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinin geçmişten günümüze tanıtım videosunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerde bulunacağı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde son durum görüntülendi. 14 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan 18.3 hektarlık Yassıada projesinde, gemilerle taşınan iş makinalarıyla yapılan çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Adadaki çalışmaların sona yaklaşıldığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanlığı, Yassıada'nın geçmişten günümüze tanıtım videosunu paylaştı.
(İHA)
Yassıada'nın geçmişten günümüze tanıtım videosu
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:51 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: Kimse Bu Ülkede Darbe Yapamaz CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerle Buluştu: Bir Üye Yanında İki Oy Daha Getirsin Mesele Bitti Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:23:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yassıada'nın geçmişten günümüze tanıtım videosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]