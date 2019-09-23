Son Dakika Haberleri: Yassıada'nın son hali böyle görüntülendi
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Yassıada'nın son hali böyle görüntülendi

1 saat önce

"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak kongre merkezi ve müzeye dönüştürülecek olan Yassıada projesinin son durumu görüntülendi.

Yassıada'nın son hali böyle görüntülendi, System.String[]

"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak kongre merkezi ve müzeye dönüştürülecek olan Yassıada projesinin son durumu görüntülendi.


Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılan Başbakan Adnan Menderes'in idam kararının verildiği ve 27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük tanığı olan Yassıada'da inşaat çalışmalarında gelinen son durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) görüntüledi. İnşaat çalışmalarının son hız devam ettiği ve Başbakan Adnan Menderes'in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararının verildiği salonunda restorasyon çalışmaları devam ederken; konferans salonu, cami, açık hava müzesi, sergi salonu,helikopter alanı, müze, kafeterya ve restoran inşaatlarının büyük bölümünün bittiği görüldü.


Yassıada'nın sahil kısmında ise dev vinçlerle inşaat çalışmalarının devam ettiği gözlendi. Projenin bitmesiyle birlikte Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşecek. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
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