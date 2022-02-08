Yassine Benzia Hatayspor'da - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hatayspor, Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Hatayspor, 2018 - 2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Bordo-Beyazlı ekip, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia'yı Fransız ekibi Dijon'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolü için Türkiye'ye gelirken, kontrollerin ardından sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia 9 Şubat Çarşamba günü Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altın sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Benzia, Dijon forması ile bu sezon 17 lig maçına çıkarken 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

(Gökhan Aklan/İHA)