Yassine Meriah Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah'ı kadrosuna kattı.



Transferin son gününde Kasımpaşa, Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah'ı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Meriah, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. - İSTANBUL