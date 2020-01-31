Yassine Meriah Kasımpaşa'da
22 dakika önce
Kasımpaşa, Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah'ı kadrosuna kattı.
Transferin son gününde Kasımpaşa, Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah'ı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Meriah, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. - İSTANBUL
Son Dakika Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü