Üye Girişi
Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu - Son Dakika

Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu

20.12.2021 17:18
Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu

Güney Avustralya eyaletinde yaşayan bir adam, evini topladığı esnada yastık altında unutulmuş bir X Sayısal Loto kuponu buldu. Kuponu bir kez daha kontrol eden adam, 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 710 bin dolar) kazandığını fark etti. Loto talihlisi, yaşadıkları karşısında şaşkınlığını bir süre üstünden atamadı.

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti olarak adlandırılan bölgesinde yaşayan bir adamın başına, ender rastlanacak bir olay geldi. Buna göre ismi açıklanmayan ve erkek olduğu belirtilen şahıs, evini toparlarken gördüğü X Sayısal Loto kuponlarını tekrar kontrol edince, 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 710 bin dolar) kazandığını öğrendi. Hemen alışverişteki karısına haber veren şahıs, yeni yıla milyoner olarak girmenin mutluluğunu yaşadı.

YILBAŞI HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Avustralya Kanal 9'daki habere göre, kimlik bilgileri açıklanmayan kişi, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'ın Blackwood bölgesindeki evinde, Noel ve yılbaşına hazırlık yapmak için bazı evrakları toparladığı sırada daha önceden oynadığı bir yığın sayısal loto kuponuna rastladı. Kazanıp kazanmadığını görmek için kuponları daha önceden kontrol ettiğini düşündüğünü ancak çöpe atmadan önce daha dikkatli baktığında X Sayısal Loto kuponlarından biriyle 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 710 bin dolar) kazandığını gördü.

"DIŞARI ATMAK ÜZEREYKEN KONTROL ETTİM"

Yeni yıl öncesi hayatının keşfini yaptığını söyleyen talihli adam, "Onları (kuponları) dışarı atacaktım ama sonra garanti olması için tekrar kontrol etmeye karar verdim. 1 milyon dolar kazandığımı gördüğümde buna inanmadım. 'Hayır, bu doğru olamaz' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

"EŞİM HABERİ ÖĞRENİNCE ÇILGINA DÖNDÜ"

Kazandığından emin olunca alışverişe giden karısını aradığını anlatan şanslı adam, "Eşim, market alışverişindeydi, kazandığımı doğrulatınca hemen onu aradım. Aklını kaçıracaktı, ağlıyor, tezahürat yapıyor ve çığlık atıyordu. Harikaydı." diye konuştu.

"YILI MİLYONER OLARAK BİTİRDİĞİME İNANAMIYORUM"

Bu kadar büyük bir parayı nasıl harcayacağı sorusuna adam, "İlk önce ev kredisini ödeyeceğim. Borçlarımızı ödeyeceğiz, bazı yatırımlarımız olacak ve geri kalanını gelecekteki emekliliğimiz için saklayacağız. Yılı, milyoner olarak bitirdiğime inanamıyorum" dedi.

Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu

Sayısal Loto, Avustralya, dolar, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:52 ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi
17:45 Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı
17:36 Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi
17:18 Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu
17:12 Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi         
17:53
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
17:48
Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı         
15:58
Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak         
15:33
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 18:05:11. #1.11#
SON DAKİKA: Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement