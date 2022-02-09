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Yastık altındaki altınlar için yeni paket açıklanacak - Son Dakika

Yastık altındaki altınlar için yeni paket açıklanacak

09.02.2022 11:41
Yastık altındaki altınlar için yeni paket açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını, yastık altındaki altını sisteme sokmak istediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını, yastık altındaki altını sisteme sokmak istediklerini söyledi. Reuters'a göre program bu hafta sonu açıklanacak.İngiltere'nin başkenti Londra'da dün ve önceki gün bankacı ve yatırımcılarla bir araya gelen Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temasları sonrası yaptığı açıklamada gelecek dönemde finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını duyurdu. Bu paketle birlikte yastık altındaki altını sisteme sokmak istediklerini belirten Nebati, yastık altında 5 bin ton civarında altın olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Nebati, "Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankası'na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek" dedi. Nebati, sözlerini "Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk Lirası'nın (TL) özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi" şeklinde sürdürdü.

Reuters haber ajansının Nebati ile Londra'daki toplantıya katılan iki yatırımcıdan edindiği bilgiye göre, Türk hükümeti söz konusu paketi hafta sonu açıklayacak. Yatırımcılardan biri Türk hükümetinin planına ilişkin "Altınları bankacılık sistemine aktarmak istiyorlar" şeklinde konuştu. Reuters'ın haberinde, açıklanacak yeni programın nedeninin döviz mevduatlarının TL'ye çevrilmesini amaçlayanKur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı uygulamasının beklentilerin gerisinde kalması olduğu değerlendirmesi yapıldı.

"Kur korumalı mevduat bir defa kullanılan bir enstrüman değil"

Bakan Nebati, Londra'da düzenlediği basın toplantısında kur korumalı mevduata yönelik de açıklamalar yaptı. Kur korumalı mevduat tek bir defa kullanılabilen bir enstrüman olmadığını belirten Nebati, "Şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da dün itibariyle 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda. İlk günlerde toplam mevduat içerisinde yüzde 10'larla başlarken, dün akşam itibariyle gelen rakam yüzde 45'ler seviyesine ulaşmış durumda. Şu anda vatandaş ilgi gösteriyor. Optimal nokta vatandaşın ilgisinde en üst seviyenin nerede yakalanacağıdır" diye konuştu.

Londra'da toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Nebati, toplantılar sırasında "Türkiye Ekonomi Modeli" hakkında kapsamlı bilgilerin verildiğini, gelecek döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkedeki enflasyonun geçici olduğunun toplantılarda dile getirildiğini belirten Nebati, bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesinin hedeflendiğini anlattı.

Reuters,DW/HS,HT

(c)

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Maliye Bakanı, Türkiye, Londra, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Yastık altındaki altınlar için yeni paket açıklanacak - Son Dakika


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