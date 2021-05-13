Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu - Son Dakika

Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu

13.05.2021 14:32
Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu, System.String[]

Adıyaman'ın Tuğla köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Hacer Yıldırım, yıllarca biriktirdiği altınları yastık altından çıkartarak ekonomiye kazandırdı. Çocukluk hayali olan tavuk çiftliğini kuran Yıldırım, 10 dönüm arazide kurduğu çiftlikte 600 tavuk yetiştirmeye başladı. Öte yandan Yıldırım'ın, günde 400 yumurtayı Kahta ilçesi ile çevre illere sattığı belirtildi.

İlçeye bağlı Tuğlu köyü Yeşildirek mezrasında ailesi ile yaşayan Hacer Yıldırım (33), babasının badem ve zeytin bahçelerinde çalışarak ailesine destek oldu. Bu süre içerisinde kazandığı paraları altın olarak biriktiren Yıldırım, çocukluk hayali olan tavuk çiftliğini altınlarını satarak ve ailesinin de desteğiyle kurdu. Yaklaşık 100 bin liraya 200 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 10 dönüm üzerinde çiftlik kuran Yıldırım, bazen aile fertlerinin desteği bazen de yanına aldığı işçilerle tavukların bakımını sürdürüyor. Hacer Yıldırım, küçükken tavuklarla dolu bir çiftlik sahibi olmayı hayal ettiğini, bu hayaline de kavuştuğu için mutlu olduğunu anlattı.

Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırdı, tavuk çiftliği sahibi oldu

"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYİN"

Artık köylerde yaşayanların bile yumurta ihtiyacını bakkal, marketlerden karşıladığını, bu durumun da kendisini üzdüğünü anlatan Yıldırım, organik yemlerle doğal ortamda beslediği tavuklarıyla yumurta ihtiyacını karşılamaya çalıştığını belirtti.

İnsanların hayallerine ulaşması için her şeyi devletten beklememesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, kendi birikim ve imkanlarıyla yapılan işin daha çok huzur verdiğini kaydetti.

Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırdı, tavuk çiftliği sahibi oldu

ÇİFTLİĞİNİ BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYOR

Her kadında girişimcilik ruhu olduğunu, kendisinin de kadınlara örnek olmak istediğini ifade eden Hacer Yıldırım, şöyle konuştu:

"Doğal ortamda yetiştirdiğimiz tavuklardan elde ettiğimiz yumurtaları Kahta ilçesi başta olmak üzere, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya gibi çevre illere gönderiyoruz. Bu zor ve emek isteyen bir iş ancak azim ve kararlılığımızla bu seviyeye kadar ulaştık. Ben küçüklük hayalimi gerçekleştirmek için adım attım ve kısa sürede çok güzel bir seviyeye geldim. Hedefim 600 olan tavuk sayısını 1000'e çıkarmak. Ben yaptım ve başarılı oldum. Bu işi yapmak isteyenlere de mutlaka tavsiye ediyorum."

Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırdı, tavuk çiftliği sahibi oldu
Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırdı, tavuk çiftliği sahibi oldu
Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu

Adıyaman, Tavuk, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • BÖYLE HABERLER: OKUYANLARIN KAFASINI KIRMASIN , HEMEN ÇEŞMEDEN SU DOLDURUR GİBİ ANLATMAYIN , CANLI İŞİ ÜSTELİK TAVUK VEDE ÖZEL IRK , İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR , KOLAY GELSİN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Vatan: Yastık altındaki altınları ziraatta getirin diyenler insanların cahil kalmasını hiç bişey sahip olmasını lsteyemeyenlerdir.bak ablamiz ne güzel yaptı bunu örnek gosterebilirdi. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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