Üye Girişi
Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi - Son Dakika

Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi

15.12.2021 11:20

Adıyaman'da Şeref Özdemir isimli vatandaşın evine giren şahıslar, ailenin yatak odasında sakladığı 250 bin TL'lik ziynet eşyasını aldıktan sonra izlerini kaybettirip kayıplara karıştı.

Siteler Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde oturan Şeref Özdemir, gece geç saatlerde ailesiyle birlikte gittiği akraba ziyaretinden döndüğünde evin kapısının açıldığını fark etti.

HEMEN YATAK ODASINA KOŞTU

İçeri giren Özdemir, yatak odasında sakladığı yaklaşık 250 bin liralık altınların çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, parmak izi incelemesi yaparak çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yastık altındaki 250 bin TL'lik altınları alıp kayıplara karıştılar
Yastık altındaki 250 bin TL'lik altınları alıp kayıplara karıştılar
Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi

Şeref Özdemir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
10:58 Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda
10:54 Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!
10:41 Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi
10:38 Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte Türkiye'nin karnesi
10:37 Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak
10:36 Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı
Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti         
11:11
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 11:29:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement