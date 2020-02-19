Yastık kılıfından 29 yılan çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yastık kılıfından 29 yılan çıktı - Son Dakika

Yastık kılıfından 29 yılan çıktı

7 saat önce

İngiltere'de Sunderland şehrinde itfaiye istasyonunun yakınındaki çöp kutusuna yastık kılıfı içerisinde bağlanmış halde bırakılan 29 yılan korkuttu.

Yastık kılıfından 29 yılan çıktı, System.String[]

İngiltere'de Sunderland şehrinde itfaiye istasyonunun yakınındaki çöp kutusuna yastık kılıfı içerisinde bağlanmış halde bırakılan 29 yılan korkuttu.

İngiltere'nin Sunderland şehrinde bulunan Faringdon İtfaiye İstasyonu yakınındaki çöp kutusu yakınında 29 yılan bulundu. Yetkililer ilk olarak Perşembe günü biri ölü 13 kraliyet pitonunun bulunduğunu belirtti. Günler sonra aynı şekilde içerisinde 15 mısır yılanı ve bir halı pitonunun olduğu 16 yılan daha terk edilmiş halde bulundu. İtfaiye ekiplerinin yastık kılıfı içerisinde bulduğu yılanlar veterinere götürüldü. Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Topluluğu (RSPCA) yetkilisi Heidi Cleaver, "Birinin zalim ve duygusuz bir şekilde 30 kadar yılanı terk ettiğini düşünmek gerçekten endişe verici" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Sunderland AFC, İngiltere, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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