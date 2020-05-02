Yastık kılıfları içinde Avrupa'ya gönderilmeye çalışılan maskelere el konuldu - Son Dakika

İstanbul Valiliği, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilen 87 bin 500 ve bir depoda yapılan aramalarda bulunan 446 bin 670 adet olmak üzere, toplam 534 bin 170 maskeye el konulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı Uluslararası Kargo İşleme Merkezi'nde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla çeşitli Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilen, vakumlu yastık kılıfları içerisinde gizlenmiş vaziyette 87 bin 500 tek kullanımlık ve filtreli maske ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu maskelerin göndericisi olan şahsa ait depoda yapılan aramalarda, tek kullanımlık, filtreli ve nano bez olmak üzere toplam 446 bin 670 maske daha ele geçirilmiştir. Piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu tespit edilen 534 bin 170 maskeye el konularak, olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır."