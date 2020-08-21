Yastıkaltı birikimin yerini vadeli hesap alıyor - Son Dakika

Yastıkaltı birikimin yerini vadeli hesap alıyor

ING Türkiye'nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, tasarruf araçları arasında, yastıkaltı altın ve nakitte altı puanlık düşüş kaydedilirken TL ve döviz vadeli hesaplarda toplam beş puanlık artış yaşandı.

Yastıkaltı birikimin yerini vadeli hesap alıyor, System.String[]

ING Türkiye'nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, tasarruf araçları arasında, yastıkaltı altın ve nakitte altı puanlık düşüş kaydedilirken TL ve döviz vadeli hesaplarda toplam beş puanlık artış yaşandı.

ING Türkiye, Türkiye'de kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın (TTEA) 2020 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 13'e kadar düşen tasarruf sahipliği oranı, bu yılın ilk çeyreğinden sonra (yüzde 13,4) ikinci çeyrekte de çıkışını sürdürerek yüzde 14,3'e yükseldi.

Düzenli tasarruf yapmayanlar gelecek üç ayı hedefliyor

Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında, gelecek üç ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı 15 puanlık bir artışla yüzde 45'i buldu. TTEA, tasarruf sahibi olmayanlar içinde, yakın gelecekte tasarruf yapmayı düşünenlerin oranının da beş puanın üzerinde bir artışla yüzde 34,5'e yükseldiğini ortaya koydu.

Yastıkaltı birikim yeniden 2019 seviyesinde, vadeli hesaplar yükseliyor

Araştırmaya göre, tasarruf sahiplerinin tercih ettiği tasarruf araçlarında, bu yılın ilk çeyreğinde yastık altı altın ve nakitte büyük bir değişim yaşanmış, bu yöntem yedi puan yükselişle yüzde 24'e çıkmıştı. İkinci çeyrek ile birlikte yastıkaltı birikim tercihi bu kez altı puan düşerek 2019 seviyesine döndü. Yastık altı birikimin yerini ise üç puanlık artışla yüzde 18'e ulaşan TL vadeli hesap ile iki puanlık artışla yüzde 9'a ulaşan döviz vadeli hesap aldı. Yastıkaltı tercihindeki düşüşün ardından ilk sıraya yüzde 21 ile bireysel emeklilik fonları yerleşti.

Tasarruf sahipliği oranı en çok yükselen 18-24 yaş grubu oldu

Araştırmaya göre, tasarruf sahiplerinin yaş dağılımı incelendiğinde en dikkati çeken yaş grubu 18-24 yaş oldu. Tasarruf sahipliği geçen yılın aynı döneminde yüzde 11, geçen çeyrekte ise yüzde 14 olan bu yaş grubu, bu çeyrekte tasarruf sahipliğini beş puan artırarak yüzde 19'a ulaştırdı ve en yüksek tasarruf sahipliği oranına sahip yaş grubu oldu.

Diğer taraftan, çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği oranları arasındaki fark, bu çeyrek itibarıyla dokuz puana çıktı. Çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği dört puanlık artışla yüzde 20'ye yükselirken çocuklu bireylerde ise bir puanlık düşüşle yüzde 11'e geriledi.

İster çocuklu olsun ister çocuksuz, tasarrufu olmayan tüm bireyler arasında yakın gelecekte tasarruf yapma niyetinde olanların oranı ise geçen döneme göre artış gösterdi. Bu oran çocuksuz bireylerde yüzde 41 çocuklularda ise yüzde 31'e çıktı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:53

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yastıkaltı birikimin yerini vadeli hesap alıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır         
15:19
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik         
15:04
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir         
14:55
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor         
14:45
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim         
14:04
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı         
13:59
MEB, yüze yüze eğitim başlayana karar yaz okullarını uzattı MEB, yüze yüze eğitim başlayana karar yaz okullarını uzattı         
13:21
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı         
11:36
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi         
10:39
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm         
10:28
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek         
08:39
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi         
07:53
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı         
23:28
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi         
23:23
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 18:13:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yastıkaltı birikimin yerini vadeli hesap alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei