Yastıkaltı birikimin yerini vadeli hesap alıyor - Son Dakika

ING Türkiye'nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, tasarruf araçları arasında, yastıkaltı altın ve nakitte altı puanlık düşüş kaydedilirken TL ve döviz vadeli hesaplarda toplam beş puanlık artış yaşandı.

ING Türkiye, Türkiye'de kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın (TTEA) 2020 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 13'e kadar düşen tasarruf sahipliği oranı, bu yılın ilk çeyreğinden sonra (yüzde 13,4) ikinci çeyrekte de çıkışını sürdürerek yüzde 14,3'e yükseldi.

Düzenli tasarruf yapmayanlar gelecek üç ayı hedefliyor

Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında, gelecek üç ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı 15 puanlık bir artışla yüzde 45'i buldu. TTEA, tasarruf sahibi olmayanlar içinde, yakın gelecekte tasarruf yapmayı düşünenlerin oranının da beş puanın üzerinde bir artışla yüzde 34,5'e yükseldiğini ortaya koydu.

Yastıkaltı birikim yeniden 2019 seviyesinde, vadeli hesaplar yükseliyor

Araştırmaya göre, tasarruf sahiplerinin tercih ettiği tasarruf araçlarında, bu yılın ilk çeyreğinde yastık altı altın ve nakitte büyük bir değişim yaşanmış, bu yöntem yedi puan yükselişle yüzde 24'e çıkmıştı. İkinci çeyrek ile birlikte yastıkaltı birikim tercihi bu kez altı puan düşerek 2019 seviyesine döndü. Yastık altı birikimin yerini ise üç puanlık artışla yüzde 18'e ulaşan TL vadeli hesap ile iki puanlık artışla yüzde 9'a ulaşan döviz vadeli hesap aldı. Yastıkaltı tercihindeki düşüşün ardından ilk sıraya yüzde 21 ile bireysel emeklilik fonları yerleşti.

Tasarruf sahipliği oranı en çok yükselen 18-24 yaş grubu oldu

Araştırmaya göre, tasarruf sahiplerinin yaş dağılımı incelendiğinde en dikkati çeken yaş grubu 18-24 yaş oldu. Tasarruf sahipliği geçen yılın aynı döneminde yüzde 11, geçen çeyrekte ise yüzde 14 olan bu yaş grubu, bu çeyrekte tasarruf sahipliğini beş puan artırarak yüzde 19'a ulaştırdı ve en yüksek tasarruf sahipliği oranına sahip yaş grubu oldu.

Diğer taraftan, çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği oranları arasındaki fark, bu çeyrek itibarıyla dokuz puana çıktı. Çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği dört puanlık artışla yüzde 20'ye yükselirken çocuklu bireylerde ise bir puanlık düşüşle yüzde 11'e geriledi.

İster çocuklu olsun ister çocuksuz, tasarrufu olmayan tüm bireyler arasında yakın gelecekte tasarruf yapma niyetinde olanların oranı ise geçen döneme göre artış gösterdi. Bu oran çocuksuz bireylerde yüzde 41 çocuklularda ise yüzde 31'e çıktı.