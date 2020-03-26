"Yastıklı cinayet" sanıkları "karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşmış" - Son Dakika
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"Yastıklı cinayet" sanıkları "karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşmış"

7 saat önce

Erzurum'da husumetli olduğu kişiden "kan parası" alabilmek için kendisini yaralamalarını isteyen Zafer Kuzu'nun ölümüne yol açtıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık hakkında verilen hükmün gerekçeli kararında, sanıkların cezadan kurtulmak için soruşturma aşamasında doğru söyleyip mahkemede...

Erzurum'da husumetli olduğu kişiden "kan parası" alabilmek için kendisini yaralamalarını isteyen Zafer Kuzu'nun ölümüne yol açtıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık hakkında verilen hükmün gerekçeli kararında, sanıkların cezadan kurtulmak için soruşturma aşamasında doğru söyleyip mahkemede çelişkili ifadeler verdikleri belirtildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, maktul Zafer Kuzu'nun sırtına yastık bağlanarak pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada "Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 11 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Fatih Y. ve delil yetersizliğinden beraat eden 18 yaşından küçük F.Y.T. hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, geçen yıl 2 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili sanıklar Fatih Y. ve F.Y.T. hakkında "olası kasıtla öldürmek" suçundan dava açıldığı hatırlatıldı.

Sanık savunmaları ve tanık beyanlarına yer verilen gerekçeli kararda, dosyaya giren deliller de aktarıldı.

Gerekçeli kararda, Kuzu ile sanıkların aynı mahalleden arkadaş oldukları, taraflar arasında herhangi bir husumet olmadığının tanık ve diğer tarafların beyanlarından anlaşıldığı belirtildi.

Kuzu, sanığın evine gidip kendisini vurmasını istedi

Olay tarihinde Fatih Y'nin evde bulunduğu sırada Kuzu'nun geldiği ve onu çay içmeye çağırdığı anlatılan kararda, Kuzu'nun sanığa, "İşten çıkarılacağını ve çıkarılmamak için hastaneye yatması ve bunun için rapor alması gerektiğini, ayrıca tanık Cuma ile karıştığı bir olayı olduğunu, bu nedenle denetimli serbestlik gördüğünü, tanık Cuma'dan 'kan parası' almak ve denetimli serbestlikten kurtulmak için kendisinin tüfekle yaralanması gerektiğini" söyleyip yardım istediği ancak Fatih Y'nin ilk aşamada bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.

Kuzu'nun durumu F.Y.T'ye de anlattığı ve kendisini yaralamasını istediği ancak F.Y.T'nin de bunu kabul etmediği bildirildi.

Kuzu'nun sırtında çok sayıda saçma giriş deliğinin bulunduğu ve herhangi bir darp-cebir izinin bulunmadığına yönelik otopsi raporuna işaret edilen gerekçeli kararda, Adli Tıp Kurumu raporunda ise Kuzu'nun vücudunda yer alan ateşli silah yaralamasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ele geçirilen saçma taneleri ve yara kenar özelliklerinden atışın bitişik atış mesafesi dışından yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Sanıkların çelişkili ifadeleri mahkeme heyetinden kaçmadı

Gerekçeli kararda, sanıkların poliste ve savcılıktaki beyanlarının daha sonra çelişkili olduğuna işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanıkların mahkememiz huzurunda alınan beyanlarında olayı soruşturma aşamasında olduğu şekliyle anlattıkları ancak Fatih Y'nin maktulün ayaklarına doğru ateş etmek isterken tüfeğin sekmesi üzerine Kuzu'nun sırtından yaralandığını beyan ettikleri, F.Y.T'nin de Fatih Y'nin maktulün ayaklarına doğru ateş etmek istediğini beyan ettiği ancak tarafların yastıkları bağladığı yer ve sanık Y'nin soruşturmadaki beyanlarında açıkça mindere doğru nişan aldığı yönündeki savunmaları bütün olarak değerlendirildiğinde, aşamalarda değişen bu beyanlarının sanığı suçtan kurtarmaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır."

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Kuzu'nun ısrarları üzerine Fatih Y'nin maktulun teklifini kabul ettiği, üçü birlikte sanık Y'nin ailesine ait çatı katına gittikleri, burada Kuzu'nun vücuduna saçma tanelerini belli oranda engellemesi ve daha az yaralanması için iki kat olacak şekilde yastık bağladıkları, sanığın ise duvar dibinde sırtı kendisine dönük olan maktule ATK raporuna göre uzak atış mesafesinden bir el ateş ettiği, maktulün açılan ateş sonucu yaralandığı, sanıkların yaralı Kuzu'yu alıp hemen hastaneye götürmek üzere binadan çıkardıkları ve maktulün evine giderek kendilerine yardımcı olabileceğini düşündükleri kişilere ulaşmaya çalıştıkları değerlendirilmiştir."

Kararda, sanıkların Kuzu'yu yoldan geçen Güngör Y'nin aracıyla hastaneye götürdüklerinin ve bu durumun kamera kayıtlarıyla tespit edildiği aktarılarak, "Maktulün yönlendirmesiyle sanıkların yaralamak kastıyla ateş ettiğinin" değerlendirildiği ifade edildi.

Kararda, Zafer Kuzu'nun sırtına yaralı kurtulması için 2 yastık bağlandığı vurgulanarak, sanığın maktulu yaralama amacıyla hareket ettiği ancak maktulün hayatını kaybettiği, bu nedenle sanığın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama"dan sorumlu tutulması kanaatine varıldığı belirtildi.

Erzurum, Kuzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:18 Kaynak: AA

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