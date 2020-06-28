Yat dolandırıcılarına 'Marina' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Yat dolandırıcılarına 'Marina' operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'dan Antalya'ya yerleşerek, lüks yatları pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, tescillerini aldıktan sonra dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 kişi, polisin düzenlediği 'Marina' operasyonunda yakalandı.

ANKARA'dan Antalya'ya yerleşerek, lüks yatları pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, tescillerini aldıktan sonra dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 kişi, polisin düzenlediği 'Marina' operasyonunda yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ankara'dan Antalya'ya yerleşerek, ofis tutup, lüks oto ile yat ticaretine başlayan kişiler için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, lüks yatları alıcıymış gibi pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, güven kazandıktan sonra tescillerini de alarak, oto ile yat sahiplerini dolandırdıkları belirlendi. Polis, parayı ödemeden kaybolan ve verdikleri çekleri de karşılıksız çıkan kişileri adım adım izledi. Şüphelilere yönelik Antalya, Eskişehir ve Ankara'da yapılan 'Marina' adlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden örgüt lideri yardımcısı Ç.Ç.'nin kız arkadaşı T.D.'nin, örgütün muhasebecisi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinde, Antalya'ya tatile gittiklerini söyledi.Öte yandan polisin 2 aylık teknik takip sırasında planlanan birçok dolandırıcılık eylemini engellediği ve 5 olayın da aydınlatıldığı bildirildi.

Antalya, Ankara, Marina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yat dolandırıcılarına 'Marina' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

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