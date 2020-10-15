Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı - Son Dakika

Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı

15.10.2020 20:44
Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dünyanın en büyük ahşap yatını yapan firmanın ortakları arasında ikinci kez anlaşmazlık çıkması nedeniyle yat imalathanesinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dünyanın en büyük ahşap yatını yapan firmanın ortakları arasında ikinci kez anlaşmazlık çıkması nedeniyle yat imalathanesinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı. DSV Yatçılık Genel Müdürü Hülya Alizede Kuçeruk, ortağı Marmaris Yapı'nın şirkete çökmeye çalıştığını iddia etti. Marmaris Yapı Şirketi avukatı Suna Öztaşdönderen ise suç duyurusunda bulunduklarını, mali polis ve jandarmanın şirkette arama yaptığını söyledi.

DSV Yatçılık Genel Müdürü ve kurucu ortağı Azerbaycanlı iş kadını Hülya Alizede Kuçeruk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ortağı Marmaris Yapı'nın şirkete çökmeye çalıştığını iddia etti. Avukat aracılığı ile basın mensuplarına yazılı açıklama yapan Kuçeruk, şirkete 2016 yılında ortak alınan Marmaris Yapı'nın çeşitli hamlelerle şirketi ele geçirmeye çalıştığını savundu. Genel Müdür Alizade Kuçeruk, Marmaris Yapı'nın 2018 yılında kendi bilgisi dışında şirkete kayyum tayin etmekte kullanılan bir yeminli mali müşavir raporu düzenletmiş olduğunu ve bunu şirkete kayyum atandığında öğrendiğini savundu.

DSV Yatçılık firması olarak, Marmaris Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yaklaşık 3 yıldır devam eden anlaşmazlığın içyüzünü kamuoyunun bilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyaçları duyduklarını belirten Genel Müdür Hülya Alizade Kuçeruk, "Ortak olduğumuz firma şirketimize kayyım atanması için 'Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu' düzenletti. Düzenlenen rapor kayyım atanması kararına gerekçe oluşturdu. Bu gelişmeler sonucunda şirkete 3 kişilik kayyım heyeti atandı. Karara itiraz ettik. Kayyım heyetinin görevi sonlandırıldı ama olaylar bununla bitmedi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, raporda kullanılan kayıtlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının seçtiği üç kişilik bilirkişi heyetinden inceleme istedi. Bilirkişi incelemesinde raporun mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, raporda yapılan tespitlerin ve var olan sonuçların 'gerçeğe uygun olmadığı' belirlendi. Yapılan inceleme sonunda Marmaris Yapı şirketinin alacağı olarak gösterilen tutarın gerçek rakamın değerinden fazla bir rakamla gösterildiği ve bu durumun ayrıca 'muhasebe hilesi' niteliğinde olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Marmaris Yapı suç duyurusunda bulundu

Marmaris Yapı Şirketi avukatı Suna Öztaşdönderen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DSV Yatçılık ile uzun zamandır hukuksal mücadele verdiklerini ancak şirket ortağı olmalarına rağmen müvekkillerinin işyerine alınmadığını ifade etti. Öztaşdöndüren, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, DSV Yatçılık firması yöneticileri hakkında, kara para aklamak, zimmete para geçirme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiası ile suç duyurusunda bulunduklarını, bu sabah saatlerinde mali polis ve jandarma ekiplerinin şirkette arama yaptığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. - MUĞLA

Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı
Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı

DSV Yatçılık, Jandarma, Marmaris, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti
Alman basınından Azerbaycan'a destek veren Mesut Özil'e: Erdoğan'ın elçiliğini yapıyor Alman basınından Azerbaycan'a destek veren Mesut Özil'e: Erdoğan'ın elçiliğini yapıyor         
20:44
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Prof. Dr. Naci Görür, 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici Prof. Dr. Naci Görür, 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici         
19:41
Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor         
18:34
Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi         
16:03
Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 20:53:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei