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Yat limanı Güzelyalı'ya yakıştı - Son Dakika

Yat limanı Güzelyalı'ya yakıştı

13.07.2021 00:57
Yat limanı Güzelyalı'ya yakıştı, System.String[]

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Güzelyalı Yat Limanı sil baştan yenilendi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Güzelyalı Yat Limanı sil baştan yenilendi. Alt yapısından üst yapısına kadar tamamen modern bir görünüme kavuşan ve 24 saat güvenlik personeli ve kameralarla korunan yat limanı için Güzelyalı'ya değer kattı.

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak maksadıyla Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki yaklaşık 115 kilometre deniz sahilinde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'ya değer katan bir projeye daha imza attı. Yapımı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın yat limanı kısmının devrini alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, limanı sil baştan yeniledi. Çalışmalar kapsamında limanın tamamı tel çitle çevrilerek alan güvenliği sağlandı, mendirek alanında kayalıklarda güvenliksiz şekilde bağlama yapan balıkçı tekneleri için sabit iskele yapıldı. Alan güvenliğinin sağlanması için 7/24 güvenlik personeli görevlendirilirken, alanın tamamını kapsar şekilde güvenlik kameraları yerleştirildi. Liman içerisinde güvenlik za'fiyeti oluşturan ve kullanıcıların ihtiyacını karşılamayan ışıklandırma direkleri ve sistemi tamamen yenilendi. Yangın söndürme sistemi ve kartlı pedestal (su ve elektrik sistemi) kurulurken, peyzaj düzenlemeleri de yapıldı.

Eski halinden eser yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güzelyalı Yat Limanı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yaptıkları yatırımları kamuoyu ile paylaştı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Meclis üyeleri ve ilçe teşkilatının da katıldığı inceleme gezisinde konuşan Başkan Aktaş, eski hali herkes tarafından bilinen limanın modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Limanda bulunan bütün teknelerle sözleşme imzalanarak, konaklamaların resmiyete bağlandığını kaydeden Başkan Aktaş, "İdari ofisten duş ünitelerine kadar yapılması gereken her çalışma yapıldı. Liman içerisine sıfırdan tonoz sistemi kuruldu. Liman temizliğinin sağlanması için sabit personel görevlendirildi. Hali hazırda balıkçı teknesi ve yat talepleri birlikte olacak şekilde 150 civarında bağlama talebi beklemede. Sözleşme önceliği devir öncesi hali hazırda liman içerisinde bulunan teknelere verildi. Sportif gelişimi destekleme amacıyla kürek takımına liman içerisinde yer tahsis edildi. İşletimi bize devredildiği tarihten bugüne yaklaşık 3 milyon TL değerinde yatırım yaptığımız Güzelyalı Yat Limanı'nın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hizmetin siyaseti yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aynı zamanda Mudanya'nın da Karacabey, Yenişehir, İnegöl'ün, 17 ilçenin de belediye başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, hizmet konusunda asla siyasi parti ayrımı yapmadıklarını vurguladı. İlçesi için derdi, heyecanı olan her sivil toplum kurulu ve belediye başkanı ile siyasi görüşü ne olursa olsun, el ele kol kola yürümekten gurur duyduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Farkı siyasi partilerden seçilmiş meclis üyelerimiz, başkanlarımız olabilir. Saygı duyarım. Neticede vatandaşın kanaati bizim için değerli ve kıymetli. Büyükşehir'in yetkisinde olan konular var, ilçe belediyesinin yetkisinde olan konular var. Yetkiniz dahilinde aldığınız sorumluluğu yerine getirmek durumundasınız. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Recep Başkan'la Hasan Başkan vakti zamanında anlayarak buraya havuz yaptırmış. Büyükşehir Belediyesi de bugünün parasıyla 7-8 milyon lira harcamış. 2014'te başkan değişmiş. 2017 Kasım'da göreve geldim. Havuzla alakalı mahkeme süreci başlattılar. Bizzat konuştum da 'yüzme havuzları para kazanmaz. Senede bu kadar gideri var. Böyle bir sürece girmeyelim' diye. Sonuçta bütün yatırımı büyükşehir yapmasına rağmen hem havuzu devrettik hem de 700 bin TL civarında tazminata mahkum edildik. Sonuçta bu olay 'hukuk zaferi' diye ilan edildi. Bu hukuk zaferi değil, Mudanya'ya kötülüktür. Nihayetinde devrettik, aradan 2 yıl geçti havuzda hala tık yok. Mudanya'da yüzme havuzu eksik. Ama biz şimdi Mütareke İlkokulu bahçesine havuz yaptık. Çocuklarımız burada yüzme öğrenecek" diye konuştu.

Son 3,5 yılda Mudanya'ya 200 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Altyapı da üst yapıya her sıkıntıya anında müdahil olmaya çalışıyoruz. 'Yok BUDO satılıyor', 'Müsilajı temizleyemediler'. Benim böyle muhabbetlerle geçirecek zamanım yok. İş yapmamız lazım. Algıyla şehir, ülke yönetilmez. Bizim derdimiz var. Her şey sorunsuz olsun istiyoruz. Güzelyalı'yla alakalı karar aldık, irade ortaya koyduk. Yılların sorunları var. Benim 1 metrekare bile yerim yok. Ben bu şehrin emanetini almışım. Aldığımız bu emanete sahip çıkmak adına sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Kararı açıkladık, ertesi gün 'algı yapıyorlar' dendi. 1/5000, 1/25000'lik planlarla ilgili kanun yetki vermiş. Binlerce insan oturuyor. Karanlığa küfretmek çare değil, bir ışık da sen yok. Meseleyi çözmek adına kendi yetkin dahilinde ne yapabilirsiniz ona bakın. Bu meseleleri çözmek için güçlü irade lazım. Biz yerel yöneticiyiz. Sıkıntı varsa çözmek için Büyükşehir Belediyesi olarak elimden gelen gayreti ortaya koyarım. Yaptıklarımız var, devam eden çalışmalarımız var, yapacaklarımız var. Bu çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aktaş, Mudanya programı kapsamında esnafla da görüşüp, bölgede devam eden yatırımları yerinde inceledi. - BURSA

Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı, Mudanya, Liman, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yat limanı Güzelyalı'ya yakıştı - Son Dakika


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