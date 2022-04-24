YAT MÜŞTERİLERİ BOŞ SENETLERLE DOLANDIRILMAK İSTENDİ - Son Dakika
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YAT MÜŞTERİLERİ BOŞ SENETLERLE DOLANDIRILMAK İSTENDİ

24.04.2022 10:33

İSTANBUL'da çalıştıkları yat kiralama şirketinin müşterilerini depozito olarak verilen boş senetlerle dolandırmak isteyen 3 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da çalıştıkları yat kiralama şirketinin müşterilerini depozito olarak verilen boş senetlerle dolandırmak isteyen 3 şüpheli yakalandı.

Soruşturma turizmci G.M.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusuyla başladı. Eski çalışanı Mehmet A.A.G.'nin (40) yat kiralayan müşterilerden depozito olarak alınan boş senetleri, dolandırıcılık için kullandığını bildirdi. Boş senetleri doldurup tahsil etmek için icra mahkemelerine başvuran Mehmet A.A.G.'nin, haciz işlemleri yapılmasına neden olduğunu belirtti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 4 milyon TL tahsil etmeye çalıştığı belirlendi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. İfadesi alınan 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

YAT MÜŞTERİLERİ BOŞ SENETLERLE DOLANDIRILMAK İSTENDİ
YAT MÜŞTERİLERİ BOŞ SENETLERLE DOLANDIRILMAK İSTENDİ
YAT MÜŞTERİLERİ BOŞ SENETLERLE DOLANDIRILMAK İSTENDİ
YAT MÜŞTERİLERİ BOŞ SENETLERLE DOLANDIRILMAK İSTENDİ

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Dolandırıcılık, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAT MÜŞTERİLERİ BOŞ SENETLERLE DOLANDIRILMAK İSTENDİ - Son Dakika


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