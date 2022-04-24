Yat müşterilerini boş senetlere dolandırmaya çalışan şahıslar yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da çalıştıkları yat kiralama şirketinin müşterilerini boş senetlerle dolandırmak isteyen şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 4 milyon TL tahsil etmeye çalıştığı öğrenildi

İstanbul'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına turizmci G.M eski çalışanı Mehmet A.A.G.'nin (40) yat kiralayan müşterilerden depozito olarak alınan boş senetleri, dolandırıcılık için kullandığını bildirdi. turizmci G.M daha sonra, boş senetleri doldurup tahsil etmek için icra mahkemelerine başvuran eski çalışanının haciz işlemleri yapılmasına neden olduğunu belirtti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalarda, 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 4 milyon TL tahsil etmeye çalıştığı öğrenildi. Emniyette işlemleri bitip adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. İfadesi alınan 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL