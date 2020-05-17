Yat turizminde 1 Temmuz beklentisi - Son Dakika

Yat turizminde 1 Temmuz beklentisi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yat turizminin 1 Temmuz itibariyle başlayacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yat turizminde 1 Temmuz beklentisi, System.String[]

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yat turizminin 1 Temmuz itibariyle başlayacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Odanın İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre Kıran, online olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Denizcilik Söyleşilerine katıldı.

Burada sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kıran, salgın sürecinde konteyner ve kuru yük taşımacılığının olumsuz etkilendiğini aktardı.

"Konteynerde son 2-3 haftadır fiyatlarda aşağı doğru gidiş var" ifadelerini kullanan Kıran, şu değerlendirmede bulundu:

"Konteynerde oyuncu sayısı çok azaldı. Oyuncu sayısı azaldığı için devletlerin önümüzdeki dönemde korumacılık önlemlerini artırmasını bekliyoruz. En son Fransa'da bir şirkete 1 milyar 50 milyon avro devlet desteği sağlandı. Dolayısıyla böyle imkanları olan bir sektöre devlet desteği mutlaka gelecektir. Konteyner ve kuru yük piyasaları için de beklentilerimizin 3. çeyrekten itibaren pozitife dönmesinin çok yanlış olmayacağıdır. Burada atlatılması gereken adımlar var, 2. çeyrekten itibaren önümüzde duran 2-3 aylık bir dönemdir."

"Yat turizmi 1 Temmuz'dan itibaren normale döner"

Yat turizmi konusunda taleplerini Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettiklerini belirten Kıran, 1 Haziran'ın turizm sezonu açılışı olarak görünmesine rağmen kademeli bir geçiş beklediklerini, hızlı bir açılım olmayacağını aktardı.

Kıran, "Hedef 1 Temmuz. Bu kapsamda yat turizminin de ben 1 Temmuz'dan itibaren yabancılara açılacağını öngörüyorum. 1 Haziran'dan itibaren iç turizm ile birlikte dahilde yat turizmi de başlar. Biz talebimizi turizm sezonunun açılmasıyla birlikte başlasın diye yaptık. Yurt dışına geliş ve gidişlerin tam anlamıyla açılmasının ardından 1 Temmuz'dan itibaren normale döner." ifadelerini kullandı.

Ege Akdeniz, İstanbul, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 01:00 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yat turizminde 1 Temmuz beklentisi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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