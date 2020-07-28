Yat turuna çıkan turistlere keman ve güllü karşılama - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde salgın nedeniyle temmuz ayı sonunda başlayan yat turlarının ilk ziyaretçileri, Ukraynalılar oldu. Güller ve keman eşliğinde karşılanan turistler, yat turuna çıkıp ilçenin eşsiz güzelliklerini denizden izledi.

Alanya'da tur tekneleri koronavirüs nedeniyle bu yıl sezonu, temmuz ayı sonunda açtı. Bu yıl yat turlarının ilk tatilcileri Ukraynalı turistler oldu. Ukraynalı turistler ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini denizden keşfetmek için yat turuna çıktı. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yat turu için Alanya Marina'ya gelen tatilciler, keman eşliğinde güllerle karşılandı. Yatta turistlere kaptan Turgay Meşe tarafından Alanya muzu ikram edilerek ilçe hakkında bilgi verildi. Turistler Alanya'nın tarihi güzelliği olan Alanya Kalesi, Tersane, Kızılkule, Aşıklar Mağarası ile Damlataş Plajı güzergahında gezdirildi. Teknenin açıkta demir atmasıyla yüzme fırsatı da bulan turistler, yatta çalan müziklerle de dans ederek eğlendi.