Yat yangını: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Pierre'nin cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hafif yaralandığı belirlenen Bilgin Karaca ile Fransız uyruklu turistler Bruns George, Yannick Guy Boveri ve Marie Claire Lucie Marthe, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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