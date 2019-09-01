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Yat yangını

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir yatta yangın çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir yatta yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Körfezi'ndeki Keçiadası mevkisinde bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede yatın tamamını sardı.

Yangına ilk müdahaleyi Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Sualtı ekipleri ile Marmaris Deniz Polisi birlikte yapıyor.

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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