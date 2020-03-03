Yat yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

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Yat yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
6 saat önce
Silivri açıklarında yanarak batan yatta hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
Silivri açıklarında yanarak batan yatta hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.
Silivri açıklarında yanarak batan lüks yatta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden iki kişinin Mehmet Engin Sile ve Abdurrahman Şen olduğu öğrenildi. Yattan denize atlayarak son anda kurtulmayı başaran Tunç Ömer, Aydın Karadana ve Alp Ömer ise Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - İSTANBUL
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