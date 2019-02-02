Son Dakika Haberleri: Yat Yarışları: Marmaris Ergo-Mıyc Kış Trofesi

Yat Yarışları: Marmaris Ergo-Mıyc Kış Trofesi

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının 1. ayak mücadelesinde iki yarış birden yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının 1. ayak mücadelesinde iki yarış birden yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün (MIYC) 11. kez Marmaris Körfezi'nde düzenlediği yarışların ikinci ayağına, ikisi Rusya'dan olmak üzere 32 yelkenli yatla 280 sporu katılıyor.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaların yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı.

İlk gün yarışlarında iki yarış birden gerçekleştirildi. IRC-1 (Uluslararası Yarış Klasmanı), IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen yarışta birinci olmak için mücadele veren sporcular, körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izledi ve fotoğraf çekti.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış trofesinin 2. ayak ilk gün yarışlarını yağmur ve fırtınalı bir haftanın ardından güzel ve güneşli bir hafta sonunda geçirdiklerini söyledi.

Trofenin 2. ayağının ilk gününde keyif bir şekilde iki yarış birden yapıldığını aktaran Kalaycı, "İlk iki yarışımızı koy içinde yaptık. 32 yatta 280 yelkencimiz yarışıyor. Marmaris'e yelkencilerimiz hem tanıtım hem de ekonomik olarak katkı sunuyor. Güzel yarışlarımız oldu. Marmaris'e görsel şölen sunuyoruz. Bütün ilçe keyifli bir hafta sonu yaşıyor." dedi.

Organizasyonun ikinci ayağı yarın yapılacak son yarışla tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:54 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi

Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:37:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yat Yarışları: Marmaris Ergo-Mıyc Kış Trofesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]