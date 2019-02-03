Son Dakika Haberleri: Yat Yarışları: Marmaris Ergo-Mıyc Kış Trofesi

Yat Yarışları: Marmaris Ergo-Mıyc Kış Trofesi

29 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının 2. ayak mücadelesi iki gün süren yarışların ardından sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının 2. ayak mücadelesi iki gün süren yarışların ardından sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün (MIYC) 11. kez Marmaris Körfezi'nde düzenlediği yarışların ikinci ayağına, ikisi Rusya'dan olmak üzere 32 yelkenli yatla yaklaşık 280 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı bekledikleri sırada antrenman turları attı.

IRC-1 (Uluslararası Yarış Klasmanı), IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen yarışta birinci olmak için mücadele veren sporcular, körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izledi ve fotoğraf çekti.

6 ayaktan oluşan trofenin 3. ayağı 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-1:

1. Sütlaç (Mahmut Saral), 2. Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar), 3. Lemon (Onur Tok)

IRC-2:

1. Fifty Fifty- Nissan (Cenk Tekkaya), 2. Symfony (Timokov Anton), 3. Gökova3 (Tolga Gökova)

IRC-3:

1. Kayk Apaz-Kömürcüoğlu (Doğukan Kandemir), 2. İskorpit (Bülent Çelik), 3. Armador (Yasemin Akyıl)

IRC-4:

1. Boomerang (Serdar Şahin), 2. Blue Bird2 (Mehmet Özdaş), 3. Kaçamak (Ali Toker)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:20 Kaynak: AA

Muğla, Marmaris, Spor
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