Son Dakika Haberleri: Yat Yarışları: Marmaris Ergo-Mıyc Kış Trofesi

Yat Yarışları: Marmaris Ergo-Mıyc Kış Trofesi

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda dördüncü ayak mücadelesi sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda dördüncü ayak mücadelesi sona erdi.

Organizasyonun 4. ayağına Türkiye, Romanya ve Rusya'dan 27 yat ile 250 sporcu katıldı.

Yelkenli yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, rüzgarı beklerken antrenman turları attı.

Rüzgarın çıkmasının ardından hakem heyetinin başlattığı yarışta yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 4. ayağında ilk gün yarışlarının Marmaris'te rüzgar ve sağanak nedeniyle gerçekleştirilemediğini söyledi.

İkinci gün yarışlarının tamamının rüzgarlı ve güzel bir havada koy içinde gerçekleştirildiğini belirten Tekdağ, "İlk gün yarışlarımızı yapamadık. İkinci günde ise IRC1 ve IRC2 sınıfında 3 yarış birden yaptık. IRC3 ve IRC4 sınıfında ise 2 yarış yaptık. Güzel bir pazar gününde Marmaris'e renkli balonlarımızla görsel şölen sunduk." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:24 Kaynak: AA

Türkiye, Muğla, Marmaris, Spor
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