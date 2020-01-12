Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika Spor

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi tamamlandı.

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 12. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, 34 yelkenli yat ile 340 sporcu katıldı.

6 ayaktan oluşan yarışlar, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Birinci ayak yarışlarına tamamı engellilerden oluşan bir takım da katıldı.

İlk gün yarışlarında iki yarış gerçekleşirken son günde rüzgar yetersizliği nedeniyle planlanan son yarış yapılamadı. Yarış hakem heyeti ve yelkenciler uzun süre yarış için uygun rüzgar bekledi. Saatler sonra uygun rüzgar çıkmayınca planlanan üçüncü yarış iptal edildi.

Marmaris körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle körfezdeki izleyicilere görsel şölen sundu. Vatandaşlar sahilden yarışları izledi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Kış Trofesi ilk ayak yarışlarının tamamlandığını söyledi.

İkinci gün yarışlarında bekledikleri rüzgarı bulamadıklarını belirten Tekdağ, ilk iki yarış sonucuna göre birinci ayak yarışlarının sıralamasının belli olacağını kaydetti.

Yarış sonuçlarının, yatların klasmanlarının belirlenmesinin ardından ay sonunda gerçekleştirilecek 2. ayak yarışlarının ilk gününde açıklanacağı bildirildi.

Kış trofesi 2. ayak yarışları 25-26 Ocak'ta düzenlenecek.

Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Portekizli motosikletçi Gonçalves, Dakar Rallisi'nde öldü
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti

Son Dakika Haberleri
00:54 Juventus, Roma'yı deplasmanda yendi - Son Dakika Spor
00:53 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:53 Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor
00:18 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 92-95 Gaziantep Basketbol - Son Dakika Spor
00:14 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:10 İspanya Süper Kupası Real Madrid'in - Son Dakika Spor
23:35 Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 02:57:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]