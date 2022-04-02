Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
Üye Girişi

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

02.04.2022 15:43

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın dördüncü ayağı, iki yarışla başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın dördüncü ayağı, iki yarışla başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 13. kez Marmaris Körfezi'nde düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışlarına, Türkiye, Romanya, Belarus ve Rusya'dan 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre körfezde uygun rüzgar için beklerken, antrenman turları attı.

Hakem komitesinin rota belirledikten sonra başlattığı yarışta yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Koy içinde gerçekleştirilen ilk gün yarışlarında güneşli ve yarış için uygun rüzgarla iki yarış yapıldı.

Trofenin dördüncü ayağı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

YORUMLAR
500
Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor. Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor. Atletizm yarışları nefes kesti Atletizm yarışları nefes kesti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 16:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement