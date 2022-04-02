Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın dördüncü ayağı, iki yarışla başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 13. kez Marmaris Körfezi'nde düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışlarına, Türkiye, Romanya, Belarus ve Rusya'dan 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre körfezde uygun rüzgar için beklerken, antrenman turları attı.

Hakem komitesinin rota belirledikten sonra başlattığı yarışta yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Koy içinde gerçekleştirilen ilk gün yarışlarında güneşli ve yarış için uygun rüzgarla iki yarış yapıldı.

Trofenin dördüncü ayağı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.