Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - MUĞLA - Son Dakika
Son Dakika Spor Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - MUĞLA - Son Dakika Spor

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - MUĞLA

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 12. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, 34 yelkenli yat ile 340 sporcu katılıyor.

6 ayaktan oluşan yarışlar, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Tamamı engellilerden oluşan bir takım da yelken yarışına katıldı.

Marmaris körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle körfezdeki izleyicilere görsel şölen sundu. Vatandaşlar sahilden yarışları izledi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk yarışının yelkenciler için en ideal rüzgarla yapıldığını söyledi.

Kış Trofesi'ne ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Tekdağ, organizasyonun birinci ayağının, yarın yapılacak koy dışı coğrafi rota yarışlarıyla tamamlanacağını bildirdi.

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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