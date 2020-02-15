Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi - Son Dakika Spor

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

6 saat önce

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 3. ayak mücadelesinin ilk gününde sağanaktan dolayı tek yarış yapıldı.

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi, System.String[]

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 3. ayak mücadelesinin ilk gününde sağanaktan dolayı tek yarış yapıldı.

Yat kulübünün Marmaris ilçesinde düzenlediği Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarına, Hollanda, Rusya, Belarus ve Türkiye'den 33 yelkenli yat ile 310 sporcu katılıyor.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı.

İlk gün organizasyonunda planlanan iki yarış yerine sağanaktan dolayı tek yarış gerçekleştirildi. IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta birinci olmak için mücadele veren sporcular, körfezde sağanak altında yarıştı.

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, 13. kez düzenledikleri organizasyonun 3. ayak mücadelesinin ilk günkü yarışının uygun bir rüzgarla yapıldığını söyledi. Kesgin, organizasyonun üçüncü ayağının yarın yapılacak iki yarışla tamamlanacağını belirtti.

Altı etaptan oluşan trofenin üçüncü ayağı ilk gün yarışında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde oluştu:

IRC-0:

1- Atlas- Gökova Yelken (Mahmut Saral)

2- 1925 Göztepe İzmir (Derya Yenigün)

3- Vakkorama (Erhan Karaca)

IRC-1:

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Team Linea Rossa (Onur Tok)

3- Fifty Fifty Nissan Sailing Team (Cenk Tekkaya)

IRC-2:

1- Nox (Barış Koncagül)

2- Dawn-Sound Of Sails (Alp Dilek)

3- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

IRC-3:

1- Boomerang (Serdar Şahin)

2- Çakıl (Zafer Öznur)

3- Optimus (Murat Okay)

IRC-4:

1- Clavella (Leo Kolff)

2- Red Lions (Hüseyin Akbulut)

3- Kaçamak (Ali Toker)

Hollanda, Marmaris, Rusya, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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