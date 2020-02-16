Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi - Son Dakika Spor

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

7 saat önce

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 3. ayak mücadelesi sona erdi.

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 3. ayak mücadelesi sona erdi.

Yat kulübünün Marmaris ilçesinde düzenlediği yarışlara, Hollanda, Rusya, Belarus ve Türkiye'den 33 yelkenli yat ile 310 sporcu katıldı.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı.

Organizasyonun ikinci gününde yelkenliler koy içinde start aldı, koy dışına doğru yelken açarak tekrar koy içinde finişe geldi.

IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta yelkenliler koy içinde balonlarıyla görsel şölen sundu. Vatandaşlar sahilden yatların mücadelesini izleme fırsatı buldu.

Altı etaptan oluşan trofenin üçüncü ayağında, sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde oluştu:

IRC-0:

1- Atlas- Gökova Yelken (Mahmut Saral)

2- Vakkorama (Erhan Karaca)

3- Shakshuka-Mesa Sailing Team (Hasan Kaan Özgönenç)

IRC-1:

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Team Linea Rossa (Onur Tok)

3- Fifty Fifty- Nissan (Cenk Tekkaya)

IRC-2:

1- Dawn-Sound Of Sails (Alp Dilek)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Stormy (Tunca Çalışkan)

IRC-3:

1- Boomerang (Serdar Şahin)

2- Çakıl (Zafer Öznur)

3- Optimus (Murat Okay)

IRC-4:

1- Clavella (Leo Kolff)

2- Kaçamak (Ali Toker)

3- Blue Bird 2 (Mehmet Özdaş)

Organizasyonun dördüncü ayağı, 7- 8 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:03 Kaynak: AA
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