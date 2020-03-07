Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi - Son Dakika Spor

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

6 saat önce

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 4. ayak mücadelesi, iki yarışla başladı.

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi, System.String[]

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 4. ayak mücadelesi, iki yarışla başladı.

Yat kulübünün Marmaris ilçesinde düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışlarına, Rusya, Belarus ve Türkiye'den 34 yelkenli yat ile 320 sporcu katıldı.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı.

Marmaris Körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle izleyicilere görsel şölen sundu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izledi ve fotoğraf çekti.

İlk gün organizasyonunda planlanan iki yarış, güneşli ama rüzgarlı bir havada gerçekleştirildi. IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta birinci olmak için mücadele veren sporcular, ideal bir rüzgar ve rakipleriyle mücadele etti.

"Harika bir yelken havası vardı"

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, 13. kez düzenledikleri organizasyonun 4. ayak mücadelesinde ilk gün yarışlarının çok ideal bir rüzgarla yapıldığını söyledi.

Organizasyonun dördüncü ayağında planlanan iki yarışı da yaptıklarını aktaran Kesgin, "Rüzgar güzeldi, keyfimiz yerindeydi. Çok keyifli yarışlar yaptık. Filo hızlı hareket etti. Birbirine yakın finişler oldu. Harika bir yelken havası vardı. Rüzgar tehlikeli değildi, yeterliydi. Dalga yoktu, şahane yarışlar oldu. Baharı müjdeler gibi balonlarımızla renkler getirdik. Yelken balonları bahar çiçekleri gibi rengarenk körfeze renkli şölen sundu." diye konuştu.

Üçüncü ayak yarışlarında dereceye girenler, kulüp bahçesinde düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Organizasyonun dördüncü ayağı, yarın yapılacak yarışla tamamlanacak.

Marmaris, Rusya, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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