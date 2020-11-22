Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 5. ayak mücadelesi sona erdi.

Yat kulübünün Marmaris ilçesinde düzenlediği yarışlara, Hollanda, Rusya ve Türkiye'den 22 yelkenli yat ile 200 sporcu katıldı.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı.

Organizasyonun ikinci gününde yelkenliler koy içinde start aldı, koy dışına doğru yelken açarak tekrar koy içinde finişe geldi.

IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta yelkenliler koy içinde balonlarıyla görsel şölen sundu. Vatandaşlar sahilden yatların mücadelesini izleme fırsatı buldu.

4. ve 5. Ayak yarışlarında dereceye giren yat kaptanları kupalarını pandemi kuralları gereği sosyal mesafeye dikkat ederek kulüp bahçesinden kendileri aldı.

Öte yandan MIYC Kış Trofesi 5. ayak yarışlarından elde edilecek gelirin, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı bildirildi.

Altı etaptan oluşan trofenin beşinci ayağında, sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde oluştu:

IRC-0:

1- Vakkorama (Erhan Karaca)

2- Atlas- Gökova Yelken (Mahmut Saral)

3- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

IRC-1:

1- Fifty Fifty Nissan Sailing Team (Cenk Tekkaya)

2- Wings Of İsland (Tora Kutoğlu)

3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-2:

1- Nox (Barış Koncagül)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Stormy (Tunca Çalışkan)

IRC-3:

1- Boomerang (Serdar Şahin)

2- Çakıl (Zafer Öznur)

3- Rossinante (Sinan Dayanır)

IRC-4:

1- Clavella (Leo Kolff)

2- Kaçamak (Ali Toker)

3- Aleksandra (Olga Sakharova)

Organizasyonun son yarışı, 5-6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.