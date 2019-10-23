Son Dakika Haberleri: Yat yarışlarının havadan görüntüsü göz kamaştırdı
Son Dakika Spor Yat yarışlarının havadan görüntüsü göz kamaştırdı

Yat yarışlarının havadan görüntüsü göz kamaştırdı

31 dakika önce

- Yat yarışlarının havadan görüntüsü göz kamaştırdı Dev yelkenler açıldı, kısasıya mücadele 2'inci günde de hız kesmediMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlene ve Türkiye'nin en büyük yelken yarışı olan American Hospital The Bodrum Cup havadan görüntülendi.

- Yat yarışlarının havadan görüntüsü göz kamaştırdı

Dev yelkenler açıldı, kısasıya mücadele 2'inci günde de hız kesmedi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlene ve Türkiye'nin en büyük yelken yarışı olan American Hospital The Bodrum Cup havadan görüntülendi. 180 yatın mücadele ettiği yarışın 2'inci gününde Bodrum-Kisebükü etabı gerçekleşti.

Bu yıl 31'incisi düzenlenen ve Dünyanın sayılı Türkiye'nin ise en büyük yelken yarışları olan The Bodrum Cup'ın 2'inci gününde Bodrum - Kisebükü etabı yapıldı. 180 yelkenli yatın katıldığı yarışta sporcular kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman fırtına dinmesiyle yelkenli teknelerin ilerlemesi zorlaştı. Yabancı teknelerinde katıldığı yarışın 2'inci gününde denizde renkli görüntüler oluştu. Havadan da çekilen görüntüler etkinliğin ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu gözler önüne serdi.

Öte yandan sponsorlar arasında bulunan Türk Hava Yollarının açtığı dev Türk bayraklı yelken ise dikkatleri üzerine çekti.

Yat yarışlarının havadan görüntüsü göz kamaştırdı

Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı
Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti CHP'li Özgür Özel'den Yılmaz Ateş'in açıklamalarına tepki: Partisine ihanet etmiştir Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 20:09:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yat yarışlarının havadan görüntüsü göz kamaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]